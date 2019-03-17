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Евросоюз никогда не признает Крым российским – Могерини

Европейский союз осуждает аннексию Крыма и никогда не признает полуостров российским.

могерини

Евросоюз никогда не признает Крым российским, заявила представитель ЕС Федерика Могерини в декларации к пятилетию агрессии РФ в Крыму.

В документе говорится, что позиция Евросоюз относительно поддержки Украины остается непоколебимым, а аннексия Крыма является нарушением международного права и несет серьезные последствия.

Могерини сказала, что ЕС будет и дальше оказывать давление на Россию с помощью санкций и призвала государства-членов ООН предпринять такие же меры.

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Также она призвала РФ освободить украинских моряков, которых захватили российских вооруженных силы в Керченском проливе.

Напомним, вчера спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и ее суверенитет, поэтому признание контроля Кремля над Крымом невозможно.

Фото: Dreamstime

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