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Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори США

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування щодо російського втручання у вибори президента США 2016 року.

Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори США

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер завершив розслідування у справі російського втручання у вибори президента США 2016 року.

Генпрокурор США Вільям Барр заявив, що, вже в ці вихідні зможе розповісти про головні висновки спецпрокурора. Також він додав, що має намір дотримуватися політики максимальної ​​прозорості.

За час розслідування висунули 200 звинувачень 34 фізособам і двом юридичним особам, 26 з них росіяни.

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Колишньому директору ФБР Роберту Мюллеру доручили розслідувати справу втручання Росії у вибори президента США. Прокурор почав вести справу у травні 2017 року – після того, як президент США Дональд Трамп звільнив главу бюро Джеймса Комі.

Дональд Трамп протягом усього розслідування заперечував будь-який зв’язок своєї передвиборної кампанії з Росією.

Білий дім поки що не ознайомлений із висновками розслідування.

До слова, на проміжних виборах в США перемогла Республіканська партія, отримавши 50 місць.

Джерело: The Hill

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