На проміжних виборах в США перемогла Республіканська партія, отримавши 50 місць.
Про це повідомляє Голос Америки.
На цих виборах обирали третину Сенату – переобиралися 9 республіканців, решта – представники Демократичної партії.
10 демократів переобиралися в округах, де на минулих виборах переміг Дональд Трамп.
Перемога республіканців у Сенаті посилює позиції адміністрації президента США та унеможливлює реалізацію процедури імпічменту навіть якщо демократи переможуть у Палаті представників.
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Для прийняття такого рішення необхідні дві третини Сенату.
До виборів Палата представників і Сенат контролювалися республіканцями – 51 місце в Сенаті. Демократична партія контролювала 49 місць.
До речі, під час проміжних виборів у США не було помічено спроб кібератак на виборчі системи.
Фото: dreamstime.