На проміжних виборах в США перемогла Республіканська партія, отримавши 50 місць.

Про це повідомляє Голос Америки.

На цих виборах обирали третину Сенату – переобиралися 9 республіканців, решта – представники Демократичної партії.

10 демократів переобиралися в округах, де на минулих виборах переміг Дональд Трамп.

Перемога республіканців у Сенаті посилює позиції адміністрації президента США та унеможливлює реалізацію процедури імпічменту навіть якщо демократи переможуть у Палаті представників.

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Для прийняття такого рішення необхідні дві третини Сенату.

До виборів Палата представників і Сенат контролювалися республіканцями – 51 місце в Сенаті. Демократична партія контролювала 49 місць.

До речі, під час проміжних виборів у США не було помічено спроб кібератак на виборчі системи.

Фото: dreamstime.