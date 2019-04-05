Найближчим часом засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа можуть видати владі Великої Британії.
У найближчі години або дні посольство Еквадору в Лондоні може видати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа владі Великої Британії.
Еквадор і Велика Британія вже нібито уклали угоду про арешт Ассанжа після скандалу з витоком документів компанії, яка пов’язана з еквадорським президентом.
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Нагадаємо, Ассанж живе в еквадорському посольстві в Лондоні з 2012 року, де йому надали притулок після того, як британський суд ухвалив екстрадицію засновника WikiLeaks до Швеції через звинувачення у сексуальному насильстві.
Джерело: WikiLeaks
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