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Ассанжа можуть видати поліції Великої Британії – WikiLeaks

Найближчим часом засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа можуть видати владі Великої Британії.

Ассанжа можуть видати поліції Великої Британії – WikiLeaks

У найближчі години або дні посольство Еквадору в Лондоні може видати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа владі Великої Британії.

Еквадор і Велика Британія вже нібито уклали угоду про арешт Ассанжа після скандалу з витоком документів компанії, яка пов’язана з еквадорським президентом.

Читайте: 175 ГБ витоків по РФ і Донбасу: новий Wikileaks опублікував документи

Нагадаємо, Ассанж живе в еквадорському посольстві в Лондоні з 2012 року, де йому надали притулок після того, як британський суд ухвалив екстрадицію засновника WikiLeaks до Швеції через звинувачення у сексуальному насильстві.

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Фото: Dreamstime

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