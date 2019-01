25 січня проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опублікував велику колекцію документів по РФ, яка була отримана шляхом хакерських зломів і витоків інформації.

Проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опублікував 175 ГБ документів по РФ, пише The New York Times.

За інформацією видання, багато матеріалів про російську війну в Україні, про зв’язки між Кремлем і РПЦ і т. д., були опубліковані раніше в Росії, Україні та інших країнах.

Основні файли нової колекції називаються Темна сторона Кремля і включають сотні тисяч повідомлень і файлів російських політиків, журналістів, олігархів, релігійних діячів і терористів в Україні.

Також нова колекція містить документи з МВС Росії, які WikiLeaks відмовився публікувати у 2016 році.

Опубліковано багато матеріалів, отриманих хакерською групою Шалтай Болтай, документи російського експортера зброї Рособоронекспорт і матеріали про фальсифікацію історії малайзійського літака МН17.

Новий сайт працює за принципом моделі WikiLeaks – запрошує хакерів висилати конфіденційні документи.

За інформацією The New York Times, українські хакери працювали над тим, щоб викрити таємну діяльність РФ в окупованому Криму і ОРДЛО.

Оприлюднені архіви розмістили по всьому інтернету, а нова колекція прагне зібрати все в одному місці.

На сайті працюють менше 20 осіб. Вони живуть у різних країнах, але більшість з них працюють анонімно.

Близько двох тижнів тому, коли матеріали по Росії вже були готові, але не опубліковані, хтось намагався стерти один з серверів групи.

Через це публікацію було прискорено на кілька тижнів. Також були створені і збережені копії для запобігання знищення.

