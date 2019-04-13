Європейський союз прибрав дев’ять осіб з антиросійського списку санкцій.

ЄС виключив з санкційного списку дев’ять осіб через відсутність доказів їхньої причетності до подій в Україні.

Імена виключених з переліку осіб не називаються, проте уточнюється, що з нього були викреслені українці, які входили в оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Сьогодні у список санкцій ЄС включено 170 осіб і 44 організації, які, з точки зору Брюсселя, своїми діями підривали територіальну цілісність України і сприяли загостренню конфлікту в країні.

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Нагадаємо, у грудні 2018 року Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на шість місяців.

Джерело: Welt am Sonntag