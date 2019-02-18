США спільно з ЄС вже найближчим часом оголосять про нові санкції проти Росії за її агресивні дії в Чорному та Азовському морях.

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що США спільно з Євросоюзом готують нові санкції проти РФ за її агресивні дії в Чорному та Азовському морях, передає Укрінформ.

Він нагадав, що після подій у Керченській протоці Конгрес США висловив свою реакцію на загострення у регіоні на законодавчому рівні.

– Ми бачили, що в Сенаті була прийнята резолюція щодо вшанування 5-ї річниці Революції Гідності і Героїв Небесної Сотні. В документі Сенат також дуже чітко засудив атаку проти українських кораблів і моряків, які зараз утримуються в російському полоні, – сказав Чалий.

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Посол України в США додав, що Америка посилила підтримку реформ в нашій країні та її оборони, що є великим політичним сигналом.

Крім того, такими діями США визнають, що в України є прогрес реформ, особливо в оборонному секторі.

До слова, глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз в найближчі два тижні прийме рішення щодо нових санкцій проти РФ.