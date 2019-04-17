17 квітня екстрено госпіталізували російського письменника-опозиціонера Дмитра Бикова. Первинний діагноз Бикова – енцефалопатія. Що зараз відомо про стан журналіста, а також про його ставлення до України – у матеріалі Фактів ICTV.

Дмитро Биков був госпіталізований з підозрою на інсульт, пізніше з’явилася інформація, що лікарі ввели його у штучну кому.

Що сталося з Биковим

Зараз Дмитро Биков знаходиться у нейрореанімації. Первинний діагноз Бикова – енцефалопатія. Це захворювання, при якому дистрофічно змінюється тканина мозку, що призводить до порушення його функції.

Медики оцінюють стан письменника, як критичний, але стабільний. Він знаходиться у лікарні вже другий день.

Російський журналіст Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі запевняє, що “ніякого інсульту у Дмитра Бикова немає, і підозри на інсульт також”.

Письменникові стало погано за кілька годин до його виступу з лекцією “Російський анекдот як літературний жанр” в Уфі. Пізніше стало відомо, що найближчі зустрічі та лекції перенесені.

Що говорить про Україну

Дмитро Биков – один з найхаризматичніших і гострих критиків режиму президента РФ Володимира Путіна.

Він відомий своєю яскравою позицією щодо України. Письменник не підтримує російську анексію Криму і окупацію Донбасу. Він заявляв, що події у Криму і на Донбасі “гігантська національна трагедія”, за яку Росії доведеться розплачуватися.

– Якщо це російський світ – ось те, що діється зараз на Донбасі, – то це не мій світ, – зазначав Биков.

У своїх неодноразових промовах він підтримував Україну і критикував позицію російської влади щодо нашої країни.

– Все хороше, що могло бути зроблено у російській історії, могло і не було зроблено, всі надії, всі ілюзії були хрест-навхрест перекреслені спочатку Кримом … Тому що саме Крим – початок Донбасу, – заявляв письменник.

Биков висловлювався і про екс-президента-втікача Віктора Януковича, але робив уже це у віршованій формі:

Так что, вцепившись в Россию любезную,

Где паханат и тоска,

Ты не с Россией сольешься, а с бездною,

Что, несомненно, близка.

Ах, перед кем тут ни встанешь навытяжку –

Всюду объятья клешней…

Жалко мне бедного, жалко мне Витечку.

Правда, Володе страшней.

У Бикова багато сатиричних віршів, в яких він відкрито критикує Путіна. Ось рядки одного з них:

– Бей же первым! По местным заям, их надежды хищно разя! А иначе, хоть плюй в глаза им, – восклицают: роса, роса! Как положено в сверхдержаве, мы построим тут свой ИГИЛ, чтобы сто одного держали, а старшой подошел – и бил! Население – мягче воска. Будешь действовать так, мой свет, – есть надежда, что ты нарвешься. А иначе надежды нет!

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До речі, раніше Дмитро Биков написав вірш, присвячений курйозному виступу прем’єра РФ Дмитра Медведєва перед вчителями.