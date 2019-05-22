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Букерівську премію 2019 отримала Джоха Альхартхі

Письменниця Джоха Альхартхі з Оману стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2019 року.

Букерівську премію 2019 отримала Джоха Альхартхі

Роман Небесні тіла приніс письменниці Джоха Альхартхі славу, і вона стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2019 року.

Книга розповідає про життя трьох сестер з оманського села.

Альхартхі стала першим Букерівським лауреатом, яка пише арабською. Нагороду в розмірі £50 тис. вона розділить з перекладачкою Мерилін Бут, яка зробила переклад англійською.

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Міжнародною Букерівською премією нагороджують з 2005 року.

Нагадаємо, у 2018 році лауреатом Букерівської премії стала ірландська письменниця Анна Бернс.

Джерело: The Guardian

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