Письменниця Джоха Альхартхі з Оману стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2019 року.
Роман Небесні тіла приніс письменниці Джоха Альхартхі славу, і вона стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2019 року.
Книга розповідає про життя трьох сестер з оманського села.
Альхартхі стала першим Букерівським лауреатом, яка пише арабською. Нагороду в розмірі £50 тис. вона розділить з перекладачкою Мерилін Бут, яка зробила переклад англійською.
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Міжнародною Букерівською премією нагороджують з 2005 року.
Нагадаємо, у 2018 році лауреатом Букерівської премії стала ірландська письменниця Анна Бернс.
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