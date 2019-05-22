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Факти / Світ / Росія

США ввели додаткові санкції проти Росії

США офіційно оголосили про введення санкцій проти Росії через порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.

США ввели додаткові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти двох російських компаній, а також навчального центру Збройних сил Росії через порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.

Уряд США запровадив пакет санкцій проти російського навчального центру Гатчина, де відпрацьовуються пуски ракет, конструкторського бюро Тула, а також машинобудівного заводу Авангард.

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До слова, американські санкції також були введені проти десяти китайських компаній, трьох громадян Китаю, оборонного підприємства в Ірані, а також п’яти організацій із Сирії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що США розширили санкції проти РФ за законом Магнітського.

Джерело: Держдеп США

Фото: Dreamstime

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