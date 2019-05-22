США офіційно оголосили про введення санкцій проти Росії через порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.

Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти двох російських компаній, а також навчального центру Збройних сил Росії через порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.

Уряд США запровадив пакет санкцій проти російського навчального центру Гатчина, де відпрацьовуються пуски ракет, конструкторського бюро Тула, а також машинобудівного заводу Авангард.

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До слова, американські санкції також були введені проти десяти китайських компаній, трьох громадян Китаю, оборонного підприємства в Ірані, а також п’яти організацій із Сирії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що США розширили санкції проти РФ за законом Магнітського.

Джерело: Держдеп США