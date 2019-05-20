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Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії

Володимир Зеленський закликав США посилити санкції за російську агресію в Україні.

Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії

Володимир Зеленський попросив у Вашингтона подальшої допомоги у подоланні російської агресії.

На зустрічі з представниками США президент України закликав країну-партнера посилити санкції проти Росії.

– Самостійно подолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо, – підкреслив Зеленський.

Читайте: Нова глава в історії: зірки вітають Зеленського з інавгурацією

Глава держави також назвав США прикладом для України у справі проведення реформ.

До слова, після інавгурації Зеленський провів перші переговори з президентами Грузії, Угорщини, Естонії і Литви.

Джерело: Адміністрація Президента

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