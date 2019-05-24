Політв’язень Кремля Станіслав Клих оголосив голодування, аби звернули увагу президента України Володимира Зеленського.

Український політв’язень Станіслав Клих оголосив голодування.

– Просто вже неможливо терпіти: ні холод у камері, ні кепську їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття, – повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур з посиланням на матір Клиха.

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За її словами, голодування Клиха це благання про допомогу, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

Станіслава Клиха засудили у Чечні до 20 років за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість політв’язнів в Росії перевищила позначку у 230 осіб.

Фото: espreso.tv