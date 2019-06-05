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Коли оберуть нового прем’єр-міністра Великої Британії

Нового прем’єр-міністра Великої Британії повинні обрати у період з 22 по 28 липня.

Велика Британія

У період 22-28 липня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей поступиться своєю посадою обраному главі правлячої партії.

Перший раунд голосування за нового прем’єр-міністра Великої Британії відбудеться 13 червня.

Після наступних раундів голосування, які пройдуть 18, 19 і 20 червня, залишаться два претенденти на пост прем’єр-міністра.

Читайте: Замість Мей: хто претендує на посаду прем’єр-міністра Великої Британії

Вирішальний голос за нового прем’єр-міністра країни буде у членів Консервативної партії. Підсумки голосування стануть відомі не раніше 22 липня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що йде у відставку 7 червня.

Джерело: Sky News

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