Нового прем’єр-міністра Великої Британії повинні обрати у період з 22 по 28 липня.
У період 22-28 липня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поступиться своєю посадою обраному главі правлячої партії.
Перший раунд голосування за нового прем’єр-міністра Великої Британії відбудеться 13 червня.
Після наступних раундів голосування, які пройдуть 18, 19 і 20 червня, залишаться два претенденти на пост прем’єр-міністра.
Читайте: Замість Мей: хто претендує на посаду прем’єр-міністра Великої Британії
Вирішальний голос за нового прем’єр-міністра країни буде у членів Консервативної партії. Підсумки голосування стануть відомі не раніше 22 липня.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що йде у відставку 7 червня.
Джерело: Sky News
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+