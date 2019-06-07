У Мельбурні (Австралія) поліцейські вилучили 37 кг героїну і 1,6 тонн метамфетаміну.

Співробітники Федеральної поліції Австралії вилучили в Мельбурні вантаж з рекордною кількістю наркотиків.

Під час рентгенівського обстеження вантажу були виявлені запаяні у вакуумні контейнери 37 кг героїну та 1,6 тонн метамфетаміну.

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Наркотичні речовини були заховані всередині динаміків.

Правоохоронці оцінили вартість героїну у $18,5 млн, а метамфетамін в $1,2 млрд доларів.





























Понад $1 млрд: в Австралії вилучили рекордну партію наркотиків / 7 фотографий

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.

Джерело: Australian Federal Police

Фото: Australian Federal Police