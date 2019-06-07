PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Понад $1 млрд: в Австралії вилучили рекордну партію наркотиків

У Мельбурні (Австралія) поліцейські вилучили 37 кг героїну і 1,6 тонн метамфетаміну.

Понад $1 млрд: в Австралії вилучили рекордну партію наркотиків

Співробітники Федеральної поліції Австралії вилучили в Мельбурні вантаж з рекордною кількістю наркотиків.

Під час рентгенівського обстеження вантажу були виявлені запаяні у вакуумні контейнери 37 кг героїну та 1,6 тонн метамфетаміну.

Читайте: На Закарпатті затримали контрабанду героїну на €1 млн

Наркотичні речовини були заховані всередині динаміків.

Правоохоронці оцінили вартість героїну у $18,5 млн, а метамфетамін в $1,2 млрд доларів.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Понад $1 млрд: в Австралії вилучили рекордну партію наркотиків / 7 фотографий

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.

Джерело: Australian Federal Police

Фото: Australian Federal Police

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хокеїст збірної Росії влип у скандал через доріжки з білим порошком
Uber запустить підводне таксі в Австралії: маршрут і ціна
На Євробаченні 2019 Австралію представить Кейт Міллер-Хейдке
У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію марихуани
В Австралії футболіст здійснив камінг-аут
У Борисполі затримали вантаж з наркотиками на $1 млн
У Білорусі митники затримали росіянку з рекордною партією наркотиків
Змішали з фарбою: під Одесою виявили кокаїн у будматеріалах
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка