У Мельбурні (Австралія) поліцейські вилучили 37 кг героїну і 1,6 тонн метамфетаміну.
Співробітники Федеральної поліції Австралії вилучили в Мельбурні вантаж з рекордною кількістю наркотиків.
Під час рентгенівського обстеження вантажу були виявлені запаяні у вакуумні контейнери 37 кг героїну та 1,6 тонн метамфетаміну.
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Наркотичні речовини були заховані всередині динаміків.
Правоохоронці оцінили вартість героїну у $18,5 млн, а метамфетамін в $1,2 млрд доларів.
Понад $1 млрд: в Австралії вилучили рекордну партію наркотиків / 7 фотографий
Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.
Джерело: Australian Federal Police
Фото: Australian Federal Police
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