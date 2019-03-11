На Закарпатті митна служба затримала іноземців, які намагалися вивезти у Європу 31 кг героїну.

На Закарпатті працівники СБУ разом з митниками заблокували кантрабанду партії героїну, яка направлялася до Європи. На місце події прибули також співробітники прокуратури.

Це сталося під час проходження митного контролю на пропускному пості Лужанка. Правоохоронці затримали чоловіка, який виявився громадянином однієї з країн Південно-Східної Азії.

Контрабандисти оснастили салон автомобіля спеціальними сховищами для пакетів, але під час обшуку митникам вдалося виявити пакети з героїном. Загальна маса наркотиків становила близько 31 кг, а за мірками чорного ринку вартість такої контрабанди перевищує €1 млн.

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У межах кримінальної справи відкрили провадження за ст. 15 та 305.

Наразі тривають позачергові слідчі дії для встановлення всіх обставин контрабандної діяльності.

До слова, відтепер офіційно та дипломовано можна стати фахівцем з марихуани, але для цього потрібно їхати в Америку, бо в тамтешніх університетах почали готувати спеціалістів з питань канабісу.