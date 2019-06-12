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Факти / Світ

Кийки та шумові гранати: у Гонконзі протестують проти закону про екстрадицію

У Гонконзі люди вийшли на масові акції протесту проти законопроекту про екстрадицію.

Кийки та шумові гранати: у Гонконзі протестують проти закону про екстрадицію

У Гонконзі учасники акції протесту проти законопроекту про екстрадицію намагалися заблокувати рух в урядовому кварталі.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та кийки проти активістів.

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До слова, мітинги тривають уже кілька днів, а на минулих вихідних на вулиці вийшли понад мільйон людей.

Раніше Факти ICTV писали, що у Москві проходять мітинги на підтримку журналіста Івана Голунова. Внаслідок протестів правоохоронці затримали вже майже 200 осіб, зокрема Олексія Навального.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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