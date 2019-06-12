У Москві проходять мітинги на підтримку журналіста Івана Голунова. Внаслідок протестів правоохоронці затримали вже майже 200 осіб, зокрема Олексія Навального.

У Москві (Росія) люди вийшли на акції протесту проти сфабрикованих справ після переслідування журналіста-розслідувача Івана Голунова.

Читайте: Переламані ребра і струс мозку – лікар про стан журналіста Голунова

Правоохоронці вже затримали 200 людей, зокрема Олексія Навального, журналістів Медузи, Дощу, Reuters та інших.

Також затримали колишнього фігуранта Болотного справи Олексія Гаскарова.

Оновлено 15.57. Крім того, правоохоронці не соромилися грубо заламувати руки під час затримань літнім людям.

Оновлено 15.13. Поліцейські жорстко б’ють затриманого кийком.

Оновлено 14.30. МВС РФ повідомляє про 200 затриманих на акції в Москві.

Оновлено 14.18. У Москві затримали одного з ініціаторів маршу журналіста Євгена Берга.

Оновлено 14.14. Олексію Навальному закидають повторне порушення за участь у мітингах – до 30 діб.

Оновлено 13.52. RTVi опублікував відео, на якому видно, як правоохоронці під час затримання вдарили хлопця головою об стовп і навіть не звернули на це увагу.

















Марш на підтримку Голунова: затримали Навального та ще 200 людей (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

Нагадаємо, 6 червня у Москві (Росія) співробітниками карного розшуку РФ був затриманий Іван Голунов. Його звинуватили у збуті наркотиків у великих розмірах.

9 червня Нікулінський районний суд Москви відправив Голунова під домашній арешт на два місяці.

Проте 11 червня МВС Росії припинило кримінальну справу проти журналіста Медузи Івана Голунова. Того ж дня його відпустили.