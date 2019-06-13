Адміністрація США розглядає можливість введення санкцій проти Північного потоку-2.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливе введення санкцій проти учасників Північного потоку-2.
Він також розкритикував Німеччину, яка дозволила будувати газопровід.
– Я вивчав це питання, думав над ним. Я і загострив увагу на проблемі трубопроводу. Росія віддає величезний відсоток своїх енергоресурсів, цей газ прямує до Німеччини, – сказав Трамп.
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Президент США також заявив, що не розуміє, чому Америка захищає Німеччину від РФ, але Москва продовжує отримувати гроші від Берліна.
До слова, у США підготували законопроект про накладення санкцій на судна, які прокладають газопровід Північний потік-2.
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