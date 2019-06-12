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Факти / Україна

Євросоюз схвалив продовження санкцій проти РФ

Посли ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.

Євросоюз схвалив продовження санкцій проти РФ

У Брюсселі під час засідання Комітету постійних представників було ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії іще на один рік.

Відповідні санкції були введені за незаконну анексію Криму Росією.

Схвалене у Брюсселі рішення також має затвердити Рада ЄС.

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Термін дії санкцій проти Росії має бути продовжений на саміті ЄС, який відбудеться 20 червня.

Обмеження проти РФ ввели у червні 2014 року і з того часу їх щорічно продовжували.

До слова, через порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення США ввели нові санкції проти РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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