Посли ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.

У Брюсселі під час засідання Комітету постійних представників було ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії іще на один рік.

Відповідні санкції були введені за незаконну анексію Криму Росією.

Схвалене у Брюсселі рішення також має затвердити Рада ЄС.

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Термін дії санкцій проти Росії має бути продовжений на саміті ЄС, який відбудеться 20 червня.

Обмеження проти РФ ввели у червні 2014 року і з того часу їх щорічно продовжували.

До слова, через порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення США ввели нові санкції проти РФ.