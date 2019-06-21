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Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет

Дональд Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет.

Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирався завдати ракетних ударів по території Ірану у відповідь на збитий американський безпілотник. Однак, за 10 хвилин до удару він передумав і скасував свій наказ.

Пояснивши тим, що змінив свій наказ, тому що було б надто багато жертв.

– Ми були в повній бойовій готовності минулої ночі, щоб завдати удар у відповідь по трьох різних місцях. І тоді я запитав: скільки буде загиблих.

Генерал відповів: 150 людей, сер. За 10 хвилин до удару я все зупинив. Це було б не пропорційна відповідь на знищення дрона без пілота, – пояснив Трамп.

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Він додав, що не поспішає завдавати удару, бо впевнений, що американські війська готові до бою, як ніхто на світі.

– Іран ніколи не зможе націлити ядерну зброю ні проти США, ні проти світу, – зазначив президент США.

Нагадаємо, 20 червня Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що збив американський розвідувальний безпілотник на півдні країни. США пізніше підтвердили збиття безпілотника.

Джерело: Дональд Трамп 

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