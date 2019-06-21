Дональд Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирався завдати ракетних ударів по території Ірану у відповідь на збитий американський безпілотник. Однак, за 10 хвилин до удару він передумав і скасував свій наказ.

Пояснивши тим, що змінив свій наказ, тому що було б надто багато жертв.

– Ми були в повній бойовій готовності минулої ночі, щоб завдати удар у відповідь по трьох різних місцях. І тоді я запитав: скільки буде загиблих. Генерал відповів: 150 людей, сер. За 10 хвилин до удару я все зупинив. Це було б не пропорційна відповідь на знищення дрона без пілота, – пояснив Трамп.

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Він додав, що не поспішає завдавати удару, бо впевнений, що американські війська готові до бою, як ніхто на світі.

– Іран ніколи не зможе націлити ядерну зброю ні проти США, ні проти світу, – зазначив президент США.

Нагадаємо, 20 червня Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що збив американський розвідувальний безпілотник на півдні країни. США пізніше підтвердили збиття безпілотника.

Джерело: Дональд Трамп