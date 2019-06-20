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Факти / Надзвичайні події

У США зійшов з колії потяг з боєприпасами

У США зійшов з колії поїзд, який перевозив боєприпаси та вибухові речовини.

У США зійшов з колії потяг з боєприпасами

В американському штаті Невада біля міста Веллс зійшов з колії поїзд, який перевозив боєприпаси та вибухові речовини.

З колії зійшли 14 вагонів. У службі громадської безпеки округу Елко зазначили, що в задніх вагонах перевозили боєприпаси, ручні гранати, бомби і нітрат натрію.

Читайте: На Тернопольщині зійшов з рейок вагон потяга з пасажирами

Однак у Федеральній адміністрації залізниць США зазначили, що ні в одному з тих вагонів не було вибухівки.

Раніше Факти ICTV писали, що у  провінції Комо (Італія) зіткнулися два потяги.

Фото: Dreamstime

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