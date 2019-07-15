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Нова хвиля: у США арештовують та депортують нелегальних іммігрантів

У Сполучених Штатах почалися арешти нелегальних мігрантів з їх подальшою депортацією.

Нова хвиля: у США арештовують та депортують нелегальних іммігрантів

Служба імміграційного і митного контролю (ICE) поновила план роботи щодо затримання тисяч нелегальних іммігрантів.

Операція правоохоронців стартувала 14 липня щонайменше в 10 містах США.

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– Ми робимо цілеспрямовані примусові заходи щодо певних людей, яким у судовому порядку наказано покинути країну, – заявив глава федеральної Служби імміграційного і митного контролю Меттью Олбенс.

Нагадаємо, імміграційна та митна служби США відправляють до прикордонних міст спеціальні групи, які займуться перевіркою ДНК сімей мігрантів. Таке рішення ухвалено для того, щоб мігранти не могли проникнути на територію країни під виглядом членів сім’ї.

ДжерелоFox News

Фото: Pexels

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