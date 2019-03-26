Міністерство оборони США виділило перший $1 млрд для будівництва ділянки огорожі на кордоні з Мексокой протяжністю близько 90 км.

В.о. глави Пентагону Патрік Шанахан у понеділок, 25 березня, уповноважив командувача інженерним корпусом армії США приступити до планування і виконання програми вартістю $1 млрд для будівництва ділянки стіни на південному кордоні протяжністю близько 90 км.

Ці кошти також підуть на поліпшення доріг і установку освітлення для блокування коридорів контрабанди наркотиків через міжнародні кордони США.

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Нагадаємо, 12 лютого демократи і республіканці досягли рішення щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, що дозволить уникнути чергового шатдауну.

15 лютого Конгрес США затвердив бюджет, яким на будівництво стіни на кордоні з Мексикою виділяється $1,37 млрд.

Джерело: Dod.defense.gov