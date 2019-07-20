Служба громадянства та імміграції США готує зміни до тесту на американське громадянство.

У тесті на отримання громадянства США з’явиться усна частина. Запитання будуть конкретними, наприклад, можуть попросити вказати кількість поправок до Конституції.

– Я хочу, щоб це відображало американські конституційні принципи, які допомагають нам бути винятковими і є однією з причин, через які люди хочуть приїхати сюди, — сказав в.о. директора Служби громадянства та імміграції США Кен Куччинелли.

Він додав, що часто зустрічає претендентів, які краще розбираються в громадянстві США, ніж корінні жителі натурального походження.

Читайте: Нова хвиля: у США арештовують та депортують нелегальних іммігрантів

Новий тест планують впровадити в кінці 2020 року — початку 2021-го, до закінчення терміну правління американського президента. Очікується, що в першому пілотному тестуванні візьмуть участь близько 1,4 тис. добровольців по всій країні.

Від початку каденції Трамп скоротив число біженців, допущених в Сполучені Штати, заборонив в’їзд тисячам потенційних мігрантів за ознакою їх національності і ускладнив отримання права на притулок, а також запропонував переглянути візову систему.

Нагадаємо, імміграційна та митна служби США відправляють до прикордонних міст спеціальні групи, які займуться перевіркою ДНК сімей мігрантів.