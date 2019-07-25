PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США на федеральному рівні відновили смертну кару

У США на федеральному рівні вирішили відновити смертну кару як вищу міру покарання для ув’язнених.

У США на федеральному рівні відновили смертну кару

Влада США на федеральному рівні відновила смертну кару для злочинців, які здійснили найстрашніші злочини.

Генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в’язниць скласти графік кари для п’яти ув’язнених-смертників.

Всіх п’ятьох ув’язнених, яких засудили до страти, визнали винними у вбивстві дітей і людей похилого віку.

Читайте: Смертна кара в Україні і світі: “За” і “Проти”

Засуджених стратять у період з грудня 2019 до січня 2020 года. Це робитимуть за допомогою ін’єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.

Смертну кару треба відновити?

  • Безумовно! 57%, 4 votes
    4 votes 57%
    57%
  • Ні, це не цивілізовано 29%, 2 votes
    2 votes 29%
    29%
  • Тюрма – найкраще покарання 14%, 1 vote
    1 vote 14%
    14%
Всього голосів: 7

До слова, смертна кара в США на федеральному рівні не застосовувалася з 2003 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи можлива смертна кара в Україні.

Джерело: Міністерство юстиції США

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підкинув на 4 метри у повітря: у США бізон напав на 9-річну одеситку (18+)
Втручання РФ у вибори США: звинувачення проти Трампа висунуть після президентства
Реакція США на вибори до Ради: яких кроків чекають від України
Новий глава Пентагону Еспер приніс присягу
США починають глобальні тестування вакцини проти ВІЛ
З 2021 року США ускладнять тест на отримання громадянства
У США літак зробив аварійну посадку в Атлантичному океані
Мадуро має піти у відставку! США ввели санкції проти Венесуели
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка