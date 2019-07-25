У США на федеральному рівні вирішили відновити смертну кару як вищу міру покарання для ув’язнених.

Влада США на федеральному рівні відновила смертну кару для злочинців, які здійснили найстрашніші злочини.

Генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в’язниць скласти графік кари для п’яти ув’язнених-смертників.

Всіх п’ятьох ув’язнених, яких засудили до страти, визнали винними у вбивстві дітей і людей похилого віку.

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Засуджених стратять у період з грудня 2019 до січня 2020 года. Це робитимуть за допомогою ін’єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.

Смертну кару треба відновити? Безумовно! 57%, 4 votes 4 votes 57% 57%

Ні, це не цивілізовано 29%, 2 votes 2 votes 29% 29%

Тюрма – найкраще покарання 14%, 1 vote 1 vote 14% 14% Всього голосів: 7 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, смертна кара в США на федеральному рівні не застосовувалася з 2003 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи можлива смертна кара в Україні.

Джерело: Міністерство юстиції США