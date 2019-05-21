Рамзану Кадирову інавгураційна промова Зеленського здалася войовничою

Близькому другу Путіна Рамзану Кадирову промова Володимира Зеленського, виголошена під час інавгурації, не сподобалася.

Президент Чечні розчарований тим, що новообраний президент України планує повернути Донбас і Крим.

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Кадиров вважає, що промова Зеленського надто войовнича, а відтак, її редагували за океаном. Нагадаємо, спочатку у Кремлі – дуже тішилися перемозі Зеленського. І навіть сподівалися на потепління відносин із Києвом.

Проте відколи новий президент підтвердив – не збирається пробачати Росії агресію та віддавати територій, настрої Москви змінилися.

До слова, відмінна риторика і цікава інавгурація – реакція іноЗМІ на президента Зеленського.

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