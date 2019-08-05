У Красноярському краї на території військової частини стався вибух снарядів.
На території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух. Зараз йде евакуація жителів сусіднього селища. Двоє постраждалих доставлені в лікарню.
На складі, що нині, палає зберігалися міни та зенітні патрони (понад 40 тис. снарядів калібру 125 і 152 мм).
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На воєнному складі в Красноярському краї зараз йде локалізація вогнища загоряння із залученням пожежної бронетехніки.
Нагадаємо, у районі села Кам’янка Ачинського району (Росія) прогримів вибух, а зараз чутні вибухи снарядів в районі військової частини.
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