У Каїрі (Єгипет) відбулася масштабна ДТП, яка призвела до вибуху і загибелі 19 осіб. Ще 32 людини отримали поранення у результаті аварії.

За інформацією правоохоронних органів країни, ДТП сталася через те, що автомобіль на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з іншими авто.

Незадовго після аварії стався вибух, який пошкодив фасад Національного інституту раку. Будівля знаходилася в кількох десятках метрів від місця ДТП.

17 people have died and 32 have been injured in an explosion outside #Egypt‘s National Cancer Institute in central #Cairo, Egypt’s health ministry said early on Monday.

