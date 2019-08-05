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Факти / Надзвичайні події

В Єгипті сталася ДТП з вибухом – 19 осіб загинули

У Каїрі (Єгипет) сталася масштабна ДТП, після якої пролунав вибух.

ДТП в Єгипті

У Каїрі (Єгипет) відбулася масштабна ДТП, яка призвела до вибуху і загибелі 19 осіб. Ще 32 людини отримали поранення у результаті аварії.

За інформацією правоохоронних органів країни, ДТП сталася через те, що автомобіль на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з іншими авто.

Незадовго після аварії стався вибух, який пошкодив фасад Національного інституту раку. Будівля знаходилася в кількох десятках метрів від місця ДТП.

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Вибухнути міг кисневий балон, який знаходився в одному з автомобілів.

Рух на місці події відновили.

До слова, у Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Volkswagen Sharan і Mercedes-Benz.

Джерело: Al Arabiya

Фото: KSA24EN Egypt Today Magazine

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