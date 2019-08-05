На артилерійському складі в селищі Кам’янка, що недалеко від Ачинська в Росії, пожежа могла статися через підрив снаряда.
Причиною пожежі на артилерійському складі в Кам’янці, що неподалік від Ачинська (Росія), міг стати підрив снаряда.
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Крім того, на одному зі складів ЦВО сталося загоряння сховища порохових зарядів до артбоєприпасів. На цей момент проходить евакуація.
Нагадаємо, у районі села Кам’янка Ачинського району (Росія) прогримів вибух, а зараз чутні вибухи снарядів в районі військової частини.
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