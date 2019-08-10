Джеффрі Епштейн помер у камері в’язниці, не дочекавшись розгляду суду щодо його звинувачення в торгівлі людьми та педофілії.

Мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері в’язниці в Нью-Йорку.

Його тіло було виявлено о 07.30 за місцевим часом у суботу, 9 серпня.

Американський фінансист був ув’язнений за звинуваченням у торгівлі людьми та педофілії та очікував судового розгляду в своїй справі.

Епштейн не визнав себе винним у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції.

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Мільярдера тримали за гратами без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону прохімічну кастрацію педофілів.

Джерело: BBC