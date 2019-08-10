Джеффрі Епштейн помер у камері в’язниці, не дочекавшись розгляду суду щодо його звинувачення в торгівлі людьми та педофілії.
Мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері в’язниці в Нью-Йорку.
Його тіло було виявлено о 07.30 за місцевим часом у суботу, 9 серпня.
Американський фінансист був ув’язнений за звинуваченням у торгівлі людьми та педофілії та очікував судового розгляду в своїй справі.
Епштейн не визнав себе винним у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції.
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Мільярдера тримали за гратами без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону прохімічну кастрацію педофілів.
Джерело: BBC
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