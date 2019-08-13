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США зробили висновки – Трамп про вибух під Архангельськом

США вдалося багато чого довідатися після вибуху на полігоні під Архангельськом.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що невдалі випробування під Архангельськом (Росія), які призвели до вибуху, допомогли зробити деякі висновки.

Зокрема, про те, що у США є схожі, але більш сучасні технології.

– Вибух російського Skyfall змусив людей турбуватися про повітря поруч з об’єктом і далеко за його межами. Недобре, – повідомив Трамп.

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В одній з версій йдеться про те, що на полігоні під Архангельськом могла вибухнути ракета Буревестник, яку НАТО називає SSC-X-9 Skyfall.

До слова, держкорпорація Росатом зізналася, що під Архангельськом проводили випробування нового спецвиробу.

Джерело: Дональд Трамп

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