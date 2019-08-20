Президент США Дональд Трамп не проти повернення Росії до складу G8.
Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті повідомив, що безумовно підтримав би повернення Росії до Великої вісімки.
Він зауважив, що був на численних зустрічах G7, тому вважає, що більш доречно було би мати Росію у складі G8.
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До слова, Росія була виключена зі складу Великої вісімки у 2014 році після незаконної анексії Криму.
Наразі до складу G7 входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.
Президент США не вперше заговорив про повернення Росії до Великої вісімки. Подібну заяву він робив у 2018 році перед самітом G7.
Джерело: The Hill
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