PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Повернення Росії у G8: Макрон назвав умову

Президент Франції Еммануель Макрон не бачить підстав для відновлення формату Великої вісімки з Росією.

Еммануель Макрон

Росія не може повернутися у G8 поки не буде чіткого і дієвого прогресу у мінському процесі.

– Я вважаю, що сьогодні Росія повинна докласти зусиль… Я вважаю, поки немає чіткого і дієвого прогресу у Мінському процесі, відновлення G8 не може бути, – заявив Макрон.

Він також додав, що РФ не буде приймати участь у саміті G7, який пройде 24-26 серпня у місті Біарріц. Таке рішення було прийняте через відсутність прогресу в урегулюванні української кризи.

Натомість Макрон вважає, що потрібно активізувати динаміку стратегічного діалогу з Москвою та обговорити це питання особисто з Володимиром Путіним.

Читайте: РФ готова зустрітися в нормандському форматі – Лавров

Нагадаємо, що за рік позиція Франції щодо Росії не змінилася, тоді РФ також не запросили на саміт у Біарріц.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Передача влади: посли G7 звернулися до Порошенка із закликом
Для захисту кордонів: Макрон запропонував скоротити Шенгенську зону
Макрон нагородив пожежних за порятунок Нотр-Даму
Пожежа в Нотр-Дамі: Charlie Hebdo опублікував карикатуру з Макроном і Собором
Ми всі разом відновимо Нотр-Дам – Макрон
Дипломатичне випробування – французькі ЗМІ про зустріч Зеленського і Макрона
Для захисту виборів: Макрон запропонував створити агентство із захисту від кібератак
Скасування антикорупційної статті – це поразка: заява G7 і СБ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка