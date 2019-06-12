Президент Франції Еммануель Макрон не бачить підстав для відновлення формату Великої вісімки з Росією.

Росія не може повернутися у G8 поки не буде чіткого і дієвого прогресу у мінському процесі.

– Я вважаю, що сьогодні Росія повинна докласти зусиль… Я вважаю, поки немає чіткого і дієвого прогресу у Мінському процесі, відновлення G8 не може бути, – заявив Макрон.

Він також додав, що РФ не буде приймати участь у саміті G7, який пройде 24-26 серпня у місті Біарріц. Таке рішення було прийняте через відсутність прогресу в урегулюванні української кризи.

Натомість Макрон вважає, що потрібно активізувати динаміку стратегічного діалогу з Москвою та обговорити це питання особисто з Володимиром Путіним.

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Нагадаємо, що за рік позиція Франції щодо Росії не змінилася, тоді РФ також не запросили на саміт у Біарріц.