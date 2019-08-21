Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон хочуть запросити Росію на саміт G7.
Відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона, під час якої обговорювали відновлення формату Великої вісімки.
Макрон запропонував Трампу запросити Росію на саміт G7 у 2020 році, а глава США підтримав цю ідею.
Відповідне питання планують порушити під час зустрічі Великої сімки, яка відбудеться цими вихідними.
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Наразі невідомо, чи реально повернути Росію і відновити формат G8.
РФ вигнали з Великої вісімки через незаконну анексію Криму у 2014 році.
До слова, 38% росіян не бажають бачити Володимира Путіна президентом РФ після 2024 року.
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