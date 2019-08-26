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Факти / Світ

Справа Скрипалів: проти Росії почав діяти другий пакет санкцій

Сполучені Штати закликають міжнародні організації не надавати РФ кредитів.

Справа Скрипалів: проти Росії почав діяти другий пакет санкцій

26 серпня набув чинності другий пакет санкцій США проти Російської Федерації, які були запроваджені за отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Вашингтон заборонив американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях і надавати нерублеві кредити російському уряду.

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Також адміністрація США закликала міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто стоїть за хіматакою в Солсбері.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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