Сенатори-демократи США не згодні з ідеєю повернення Росії до групи G7.

Сенатори-демократи США написали лист американському президенту Дональду Трампу, в якому висловили свою позицію щодо пропозиції про повернення Росії до Великої сімки.

На їхню думку, зараз рано говорити про повернення РФ в G7, яка служить економічною радою демократій.

– Росія наразі не має ні демократичних інститутів, ні економічного потенціалу для возз’єднання з G7, – йдеться у повідомленні.

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Сенатори вважають, що російський уряд не показав готовність “вести себе відповідально як всередині країни, так і за її межами”.

До слова, президенту США Дональду Трампу порадили запросити Україну на саміт G7 як гостя.

Джерело: Chuck Schumer