Президент США Дональд Трамп вважає, що ураган Доріан загрожує не тільки Флориді, а ще чотирьом штатам.

Дональд Трамп назвав ураган Доріан один з найбільших за всю історію.

– На додаток до штату Флорида – Південна Кароліна, Північна Кароліна, Джорджія і Алабама, скоріше за все, постраждають набагато сильніше, ніж очікувалося. Ураган виглядає як один із найбільших коли-небудь зафіксованих. Він уже має п’яту категорію. Будьте уважні! Нехай Господь благословить всіх! – написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що ураган Доріан, через який Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів, і синоптики вже надали йому п’яту – найвищу категорію потужності.

Джерело: Donald J. Trump