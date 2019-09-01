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Ураган Доріан може стати найпотужнішим в історії – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що ураган Доріан загрожує не тільки Флориді, а ще чотирьом штатам.

Дональд Трамп

Дональд Трамп назвав ураган Доріан один з найбільших за всю історію.

– На додаток до штату Флорида – Південна Кароліна, Північна Кароліна, Джорджія і Алабама, скоріше за все, постраждають набагато сильніше, ніж очікувалося. Ураган виглядає як один із найбільших коли-небудь зафіксованих. Він уже має п’яту категорію. Будьте уважні! Нехай Господь благословить всіх! – написав Трамп.

Твіт Трампа

Раніше повідомлялося, що ураган Доріан, через який Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів, і синоптики вже надали йому п’яту – найвищу категорію потужності.

Джерело: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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