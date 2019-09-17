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Факти / Світ

Крістін Лагард стала президентом Європейського центрального банку

Депутати Європарламенту підтримали кандидатуру Крістін Лагард на посаду президента Європейського центрального банку.

крістіан лагард

За кандиатуру Крістін Лагард на посаду президента Європейського центрального банку проголосували 394 парламентарі, проти – 206 депутатів.

Обговорення кандидатури проходило за відсутності Лагард на пленарній сесії у Стразбурзі.

Заступник голови Європейської комісії з євро і фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс зазначив, що сподівається на продовження співпраці між Радою ЄС, Єврокомісією та Європарламентом після призначення Крістін Лагард.

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До слова, раніше Крістін Лагард була міністром зовнішньої торгівлі Франції і міністром економіки, фінансів і зайнятості.

З липня 2011 року Лагард виконувала обов’язки директора-розпорядника МВФ, ставши першою жінкою на посаді. У лютому 2016 року була затверджена на другий мандат.

Раніше Факти ICTV писали про те, що голова МВФ Крістін Лагард тимчасово склала повноваження.

Фото: Dreamstime

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