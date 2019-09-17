Депутати Європарламенту підтримали кандидатуру Крістін Лагард на посаду президента Європейського центрального банку.
За кандиатуру Крістін Лагард на посаду президента Європейського центрального банку проголосували 394 парламентарі, проти – 206 депутатів.
Обговорення кандидатури проходило за відсутності Лагард на пленарній сесії у Стразбурзі.
Заступник голови Європейської комісії з євро і фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс зазначив, що сподівається на продовження співпраці між Радою ЄС, Єврокомісією та Європарламентом після призначення Крістін Лагард.
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До слова, раніше Крістін Лагард була міністром зовнішньої торгівлі Франції і міністром економіки, фінансів і зайнятості.
З липня 2011 року Лагард виконувала обов’язки директора-розпорядника МВФ, ставши першою жінкою на посаді. У лютому 2016 року була затверджена на другий мандат.
Раніше Факти ICTV писали про те, що голова МВФ Крістін Лагард тимчасово склала повноваження.