В афганському Чарикарі стався вибух під час передвиборного мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані.

17 вересня, через атаку терориста-смертника на передвиборчому заході президента Афганiстана Ашрафа Гані загинули 24 людини.

Поранено щонайменше 31 громадянина, серед натовпу було багато жінок і дітей, сам президент не постраждав. На місці вибуху працюють рятувальники і медики.

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Жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальності за вибух.

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