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Факти / Світ

В Афганістані під час виступу президента стався вибух – 24 жертви

В афганському Чарикарі стався вибух під час передвиборного мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані.

В Афганістані під час виступу президента стався вибух – 24 жертви

17 вересня, через атаку терориста-смертника на передвиборчому заході президента Афганiстана Ашрафа Гані загинули 24 людини.

Поранено щонайменше 31 громадянина, серед натовпу було багато жінок і дітей, сам президент не постраждав. На місці вибуху працюють рятувальники і медики.

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Жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальності за вибух.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ІДІЛ планує теракти на курортах Азії і Африки.

Фото: Dreamstime

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