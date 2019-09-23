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Розмова Трампа і Зеленського: влада США оприлюднить стенограму

Дональд Трамп погодився оприлюднити стенограму телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова Трампа і Зеленського: влада США оприлюднить стенограму

Президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив оприлюднити стенограму телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в липні.

– Ми вирішимо, як оприлюднити її… щоб показати те, про що говорилося, – сказав він.

За словами Трампа, його телефонні розмови слухають люди з розвідки.

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– Проблема в тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб іноземні лідери відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, знаючи, що кожне слово не буде публічно оприлюднена, – сказав він.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, щоб отримати політичну вигоду.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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