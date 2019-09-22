Раніше колишній віце-президент США Джо Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови з Зеленським. Він заявив, що президент використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.

Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.