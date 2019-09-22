Дональд Трамп і Володимир Зеленський обговорювали корупцію в ході телефонної розмови в липні.
Президент США Дональд Трамп розповів, що в липні обговорював корупцію з українським колегою Володимиром Зеленським.
За словами глави США, розмова більше несла привітальний характер, оскільки тоді Зеленський вступав на посаду президента.
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– Говорили в основному, про корупцію, про всю корупцію, що має місце. В основному, про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, такі як колишній віце-президент Джо Байден і його син створювали корупцію в Україні. В України багато проблем. Новий президент сказав, що збирається позбавити країну від корупції, і я сказав, що це чудово. У нас відбулася прекрасна бесіда, – сказав він.
Трамп зазначив, що розмова була теплою і дружньою.
Раніше колишній віце-президент США Джо Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови з Зеленським. Він заявив, що президент використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.
Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.