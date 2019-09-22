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У нас була чудова бесіда: Трамп розповів, що обговорював із Зеленським

Дональд Трамп і Володимир Зеленський обговорювали корупцію в ході телефонної розмови в липні.

У нас була чудова бесіда: Трамп розповів, що обговорював із Зеленським

Президент США Дональд Трамп розповів, що в липні обговорював корупцію з українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами глави США, розмова більше несла привітальний характер, оскільки тоді Зеленський вступав на посаду президента.

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– Говорили в основному, про корупцію, про всю корупцію, що має місце. В основному, про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, такі як колишній віце-президент Джо Байден і його син створювали корупцію в Україні. В України багато проблем. Новий президент сказав, що збирається позбавити країну від корупції, і я сказав, що це чудово. У нас відбулася прекрасна бесіда, – сказав він.

Трамп зазначив, що розмова була теплою і дружньою.

Раніше колишній віце-президент США Джо Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови з Зеленським. Він заявив, що президент використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.

Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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