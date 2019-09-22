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У США не виключають імпічмент Трампа через можливий тиск на Зеленського

Президенту США Дональду Трампу може загрожувати імпічмент, якщо тиск на Володимира Зеленського підтвердиться.

У США не виключають імпічмент Трампа через можливий тиск на Зеленського

Голова комітету з розвідки палати представників, демократ Адам Шифф заявив, що якщо тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського буде доведено, то імпічмент для глави США може стати єдиним виходом.

– Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і в той же час намагається погрозами змусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це може бути єдиним засобом, – сказав він.

Читайте: Зустріч Зеленського і Трампа: які теми обговорять політики

Шифф підкреслив, що не був прихильником імпічменту президента.

Раніше колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.

Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.

Джерело: CNN

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