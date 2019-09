Голова комітету з розвідки палати представників, демократ Адам Шифф заявив, що якщо тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського буде доведено, то імпічмент для глави США може стати єдиним виходом.

Читайте: Зустріч Зеленського і Трампа: які теми обговорять політики

Шифф підкреслив, що не був прихильником імпічменту президента.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only “remedy.” “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here.” #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g

— State of the Union (@CNNSotu) 22 сентября 2019 г.