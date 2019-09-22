Президенту США Дональду Трампу може загрожувати імпічмент, якщо тиск на Володимира Зеленського підтвердиться.

Голова комітету з розвідки палати представників, демократ Адам Шифф заявив, що якщо тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського буде доведено, то імпічмент для глави США може стати єдиним виходом.

– Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і в той же час намагається погрозами змусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це може бути єдиним засобом, – сказав він.

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Шифф підкреслив, що не був прихильником імпічменту президента.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only “remedy.” “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here.” #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g — State of the Union (@CNNSotu) 22 сентября 2019 г.

Раніше колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.

Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.