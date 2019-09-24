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США не пустили на Генасамблею ООН 10 членів делегації РФ

США відмовилися надати візи одразу десятьом членам російської делегації, які планували взяти участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

США не пустили на Генасамблею ООН 10 членів делегації РФ

Десять членів російської делегації не зможуть взяти участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, так як США відмовилися надати їм візи.

Про те, що йому та іншим делегатам відмовили у в’їзді, повідомив глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачев.

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Обурення Москви вже висловила речник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, глава російського МЗС Сергій Лавров підніме це питання під час зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський поїхав до США, щоб взяти участь у Генасамблеї ООН.

Джерело: РИА Новости

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