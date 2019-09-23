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Що скаже Зеленський на Генасамблеї ООН і які теми обговорить з Трампом

Президент України Володимир Зеленський поїхав до Нью-Йорка (США), щоб взяти участь у Генасамблеї ООН.

Що скаже Зеленський на Генасамблеї ООН і які теми обговорить з Трампом

Володимир Зеленський вирушив на Генасамблею ООН, де повинен виступити 25 вересня близько 16.00.

Поїздка президента не є офіційним візитом. Під час неї Зеленський повинен вперше зустрітися з главою США Дональдом Трампом.

У Білому домі повідомили, що політики обговорять реформи в українській економіці і двостороннє співробітництво між країнами в галузі енергетики і торгівлі.

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Також у програмі візиту – зустрічі з лідерами інших країн, керівниками української громади в США, керівниками єврейських організацій США і з представниками американських ділових кіл.

У поїздці Зеленського супроводжуватиме його помічник з міжнародних справ Андрій Єрмак.

За його словами, на Генеральній асамблеї ООН президент розповість, що буде з українською внутрішньою політикою і як країна збирається розвиватися.

– Ми веземо виступ. Президент виступатие на Генеральній асамблеї, де він буде нести світу меседжі щодо місця України у світовому співтоваристві, про нашу позицію, як ми збираємося розвиватися, боротися з корупцією, що буде з нашою внутрішньою політикою, – сказав він.

До речі, в США зараз набирає обертів скандал щодо можливого тиску Трампа на Зеленського. Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.

Джерело: LB.ua

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