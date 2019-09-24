Генасамблея ООН: виступ Ґрети Тунберг, безвіз Польщі та промова Зеленського

У Нью-Йорку розпочинаються виступи глав держав на 74 сесії Генеральної Асамблеї ООН. У середу там запланована промова президента України Володимира Зеленського. Він прибув до Нью-Йорка й уже зустрівся з представниками української діаспори.

Напередодні справжнім фурором стали слова 16-річної еко-активістки зі Швеції Ґрети Тунберг. Вони прозвучали на полях саміту ООН, присвяченому змінам клімату. Дівчина зі сльозами на очах закликала світових лідерів схаменутися.

Вона дісталася Штатів на вітрильнику, щоб не забруднювати довкілля. І просто у вічі сказала світовим лідерам все, що думає. Втім, пізніше увагу на себе відвернув президент США Дональд Трамп, який несподівано завітав на саміт. Серед інших промовців були Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та Папа Римський Франциск. Розповідали, як їх непокоять проблеми глобального потепління і закликали світових лідерів зупинити кліматичну кризу.

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На полях Генеральної Асамблеї тривають також двосторонні перемовини. Дональд Трамп зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою. Домовилися про військову співпрацю. Зокрема, Штати перекинуть в Польщу ще тисячу своїх вояків. Це плюс до 4,5 тис., які вже несуть там службу. Також лідери говорили й про безвіз для поляків у США. Польські ЗМІ повідомляють, що офіційно про його запровадження оголосять за тиждень, а нададуть вже до кінця року.

Двосторонні переговори проведе й президент України Володимир Зеленський, який прибув нині до Сполучених Штатів. Зокрема, він вперше зустрінеться з Дональдом Трампом. У Білому домі повідомили, що політики обговорять реформи в українській економіці і двосторонню співпрацю між країнами в галузі енергетики і торгівлі.

Напередодні Зеленський зустрівся з представниками української діаспори. А у середу виступить із промовою на Генеральній Асамблеї ООН. Розповість, про українську внутрішню політику і подальший розвиток країни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США не пустили на Генасамблею ООН 10 членів делегації РФ.

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