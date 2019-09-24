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Зеленський взяв участь у відкритті Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН.

зеленский

Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 74-й сесії Генасамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку (США).

Протягом наступних днів у глави держави запланований насичений графік.

Читайте: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня – ЗМІ

Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, а також поспілкується з бізнес-колами, бондхолдерами та інвесторами.

Раніше Зеленський висловив надію, що йому вдасться провести предметну і сильну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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