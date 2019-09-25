Демократи вважають, що стенограма розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського вказує на те, що президент США зловживав владним становищем.

Представники Демократичної партії у Конгресі не відмовляться від спроби провести імпічмент Дональда Трампа після вивчення стенограми розмови президента США зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Демократи заявили, що розшифровка розмови між президентами доводить те, що Трамп зловживав владою і просив Україну дискредитувати Джо Байдена.

– Ці записи показують класичний шантаж мафіозного типу стосовно лідера іноземної держави, – вважає голова комітету з розвідки палати представників США демократ Адам Шифф.

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– Так навіть стенограма, зроблена цим Білим домом, вказує на те, що Трамп просив Україну дискредитувати Джо Байдена? Окей, настав час імпічменту, – заявив член палати представників Девід Чічілліне.

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив українського лідера провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.