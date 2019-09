Президент США Дональд Трамп чекає вибачень від представників Демократичної партії після оприлюднення стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся в липні.

– Чи вибачаться демократи після ознайомлення з тим, що було сказано під час телефонної розмови з українським президентом? Вони повинні, це була чудова розмова, вона здивує їх, – написав Трамп.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call – got them by surprise!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019