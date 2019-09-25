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Трамп чекає вибачень після публікації стенограми розмови з Зеленським

Дональд Трамп чекає вибачень від представників Демократичної партії після оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Трамп чекає вибачень після публікації стенограми розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп чекає вибачень від представників Демократичної партії після оприлюднення стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який відбувся в липні.

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– Чи вибачаться демократи після ознайомлення з тим, що було сказано під час телефонної розмови з українським президентом? Вони повинні, це була чудова розмова, вона здивує їх, – написав Трамп.

Нагадаємо, Білий дім опублікував розшифровку розмови Трампа з Володимиром Зеленським.

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