У США розвідка оприлюднила текст доносу на президента Дональда Трампа щодо його розмови з Володимиром Зеленським.

Розвідник на початку скарги на президента США повідомив, що від декількох урядовців отримав інформацію про те, що президент Дональд Трамп використовує повноваження свого офісу для втручання з боку іноземної держави у вибори в США 2020 року.

Таке втручання передбачає, зокрема, тиск на іншу країну з метою розслідування щодо одного з головних внутрішніх політичних конкурентів президента.

Розвідник також зазначив, що адвокат президента Рудольф Джуліані є центральною фігурою в цьому.

текст скарги на Трампа через розмову з Зеленським by Віта Гірко on Scribd

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До слова, прес-секретар Білого дому повідомив, що після публікації скарги викривача нічого не змінилося.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.