У Міністерстві юстиції США вивчили стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і не побачили порушень для проведення розслідування.

Мін’юст США не проводитиме розслідування щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського через відсутність порушень у їхній телефонній розмові, яка сталася в липні.

Раніше чиновників просили провести розслідування щодо порушень федерального закону про фінансування виборчих кампаній з боку Трампа.

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У відомстві заявили, що глава США дійсно просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента Джо Байдена, але ознак тиску не знайдено.

За словами прес-секретаря Мін’юсту Керрі Купець, після перевірки запису порушень не виявлено і тому подальші дії не будуть виправдані.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.

Джерело: The Hill