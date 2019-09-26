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Факти / Світ

Стенограма розмови Зеленського і Трампа: Мін’юст США не побачив порушень

У Міністерстві юстиції США вивчили стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і не побачили порушень для проведення розслідування.

Стенограма розмови Зеленського і Трампа: Мін’юст США не побачив порушень

Мін’юст США не проводитиме розслідування щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського через відсутність порушень у їхній телефонній розмові, яка сталася в липні.

Раніше чиновників просили провести розслідування щодо порушень федерального закону про фінансування виборчих кампаній з боку Трампа.

Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем

У відомстві заявили, що глава США дійсно просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента Джо Байдена, але ознак тиску не знайдено.

За словами прес-секретаря Мін’юсту Керрі Купець, після перевірки запису порушень не виявлено і тому подальші дії не будуть виправдані.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.

Джерело: The Hill

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