У Міністерстві юстиції США вивчили стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і не побачили порушень для проведення розслідування.
Мін’юст США не проводитиме розслідування щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського через відсутність порушень у їхній телефонній розмові, яка сталася в липні.
Раніше чиновників просили провести розслідування щодо порушень федерального закону про фінансування виборчих кампаній з боку Трампа.
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У відомстві заявили, що глава США дійсно просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента Джо Байдена, але ознак тиску не знайдено.
За словами прес-секретаря Мін’юсту Керрі Купець, після перевірки запису порушень не виявлено і тому подальші дії не будуть виправдані.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.
Джерело: The Hill